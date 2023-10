“Mafia, droga e sicurezza” il 20 ottobre incontro a Macerata organizzato dalla Lega con il suo Dipartimento Antimafia di cui è responsabile per le Marche il consigliere regionale e vicecapogruppo Mirko Bilò. L’appuntamento è per le 17 alla Sala Verde della Domus San Giuliano in via Cincinelli 4.

Interverranno, oltre a Mirko Bilò, il questore in congedo Giorgio Iacobone, l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione “Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza”, Gianni Giuli, direttore Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata, presenti come relatori tecnici. Le conclusioni sono affidate al senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile Dipartimento Antimafia Lega, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare Osce. L’incontro sarà moderato da Aldo Alessandrini, segretario Lega Macerata, capogruppo consiliare Lega Salvini Macerata responsabile provinciale Dipartimento Antimafia Lega.

«Puntiamo alla sensibilizzazione degli operatori e della cittadinanza in virtù di una discussione a tutto tondo supportata da voci competenti ed autorevoli. Su tutte quella del senatore Cantalamessa – spiega il vicecapogruppo Bilò che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Lega Macerata il cui segretario, Aldo Alessandrini, è referente territoriale del dipartimento – La competenza e l’esperienza sul campo dell’ex questore Giorgio Iacobone, dell’avvocato Giuseppe Bommarito, e di Gianni Giuli ci consentiranno di avere un quadro anche prospettico del fenomeno, fondamentale per comprendere il fenomeno nuove mafie-droga». Saranno presenti il sindaco di Macerata e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, l’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale Lega Marche, Luca Buldorini, vicesegretario Lega Marche e segretario Lega Provincia di Macerata, vicepresidente Provincia di Macerata, Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alle Politiche Integrate per la Sicurezza della Regione, Renzo Marinelli, consigliere regionale, presidente Gruppo Lega, Anna Menghi, consigliera regionale e componente commissione consiliare Sanità e Sociale.