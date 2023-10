«La situazione è piuttosto grave, e va risolta con la massima urgenza, poiché si tratta di indispensabili ed improrogabili esigenze di vita e lavorative delle famiglie. Per questo si chiede all’amministrazione comunale se intende risolvere questa problematica predisponendo l’invocato servizio pre-scuola e se sì, in quali tempistiche e con quali modalità».

E’ l’interrogazione presentata dal consigliere dem di Macerata Alessandro Marcolini sulla situazione alla scuola d’infanzia Gianni Rodari di via Panfilo, appartenente all’Istituto comprensivo Mestica, che sarà discussa nel prossimo Consiglio del 30-31 ottobre. L’atto è stato presentato dopo l’articolo di Cronache Maceratesi sulla raccolta firme lanciata da alcune mamme, che in pochi giorni ha già superato circa il 20 per cento dei consensi su circa 80 alunni che frequentano l’asilo, in cui si chiede l’attivazione del servizio pre-scuola. I genitori lamentano anche di aver sollecitato sia la scuola che il Comune, senza mai aver ricevuto risposta.

«Molti genitori lamentano il fatto che gli orari di apertura della scuola sono troppo stretti e non permettono agli stessi, una volta accompagnati i propri figli, di entrare in orario sui rispettivi posti di lavoro, e ciò a causa della mancanza del servizio pre-scuola in loco – dice Marcolini – Infatti, da quanto si è appreso, la scuola dell’infanzia apre alle 8, ma molti genitori allo stesso orario devono essere già al lavoro, e questo crea ovviamente notevoli disagi. Si è appreso che nonostante le molteplici richieste ad oggi il problema non solo non è stato risolto, ma nessuno è riuscito a fornire risposte adeguate per trovare una soluzione. Negli anni passati la vecchia Amministrazione è stata attenta alle esigenze dei genitori attivando questo tipo di servizio, che ha interessato gli istituti comprensivi del territorio. L’attuale Amministrazione, lo scorso anno, è stata rimproverata e sollecitata per risolvere questo problema che riguardava, all’epoca, un altro istituto, oggi il problema si ripresenta, coinvolgendo un altro istituto scolastico». Da qui la richiesta dell’esponente dem all’amministrazione di rendere conto in Consiglio.