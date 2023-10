Elezioni amministrative a Montecosaro, dopo l’annuncio della nuova lista civica “La Montecosaro che vogliamo” anche l’opposizione inizia la “campagna acquisti”. L’altro giorno è uscito allo scoperto un nuovo movimento che si sta costituendo in vista delle prossima tornata elettorale e oggi il gruppo comunale di centrodestra risponde con la volontà di diaologo.

«Apprezziamo sinceramente che il territorio manifesti esplicitamente la volontà di cambiamento rispetto all’amministrazione attuale, ma questo non ci stupisce poiché l’insoddisfazione ed il malcontento generale è un sentimento che abbiamo registrato come largamente diffuso in tutto il paese per le gravi carenze esistenti – spiegano Gianluca Marsili e Paola Pantanetti del gruppo comunale di opposizione di centro destra – Auspicavamo e ci aspettavamo che anche la parte civica del paese condividesse le nostre stesse sensazioni e quindi una volontà di voltare pagina e riaccendere finalmente la luce sul nostro territorio».

«Come unica forza di opposizione attuale in consiglio comunale nonché come espressione unitaria dei gruppi politici di centrodestra presente da oltre 15 anni in amministrazione a Montecosaro saremmo felici di dialogare con chi ha davvero voglia di adoperarsi per un cambiamento, che appare oramai inevitabile nei fatti. Riteniamo che il dialogo e l’unione di forze, in questi casi ed in questo momento, non siano soltanto utili ma assolutamente necessarie per poter costruire un’alternativa credibile. La mancata coesione delle opposizioni anziché rappresentare una forza potrebbe sortire proprio l’effetto inverso agevolando nella sostanza la lista dell’amministrazione di maggioranza uscente. Crediamo in un impegno serio per il bene del nostro paese e siamo pronti a dialoghi sinceri e finalizzati a ridare a Montecosaro quelle opportunità di crescita e di coesione sociale che negli ultimi anni è mancata. Noi ci saremo con chi deciderà davvero di “starci”».