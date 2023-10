Montecosaro si prepara alle prossime elezioni amministrative, in arrivo una nuova lista civica. A proporla un gruppo di cittadini fra cui figura Luigi Menichelli, dipendente comunale. Dopo i due mandati di Reano Malaisi iniziano i preparativi per il successore che andrà alla guida del comune e la lista vuole essere della partita e dare il proprio contributo rispetto agli schieramenti da tempo presenti in consiglio comunale. «Abbiamo già avviato i primi incontri per questo nostro ambizioso progetto, per il quale si sta ragionando da diverse settimane – spiegano in una mail i promotori di quella che per ora chiamano “La Montecosaro che vogliamo” – abbiamo avviato già dei primi incontri con cittadini o gruppi, lo allargheremo al mondo dell’associazionismo, a quelle economico, produttivo e sociale che opera sul territorio. Vorremmo essere una occasione in più di confronto e dialogo, ed eventualmente una alternativa per la gestione di questo piccolo territorio a ridosso di una città importante come Civitanova. Ci teniamo a dire che intendiamo essere una lista civica e ci appassioniamo nel confronto per la definizione del miglior progetto per la “Montecosaro” degli anni prossimi».

«Constatiamo – aggiungono i promotori della civica – che c’è un forte bisogno, tra gli elettori ed abitanti, di avere anche qualche novità nel governo della cittadina, che ridia slancio al modello di crescita, più ordinato, con un progetto delle aree urbane ben definito, con al centro una più vigorosa qualità urbana, soprattutto a Montecosaro Scalo e dunque, una diversa o migliore qualità della vita, una crescita del numero dei servizi per la popolazione, la semplificazione del sistema amministrativo che aiuti ed incentivi un più efficace scambio e collaborazione tra chi amministra ed i cittadini. Abbiamo in mente un paese più green, con il recupero di aree e beni da tempo abbandonate, con una viabilità dignitosa ed alternativa e che non soffochi il già malconcio centro abitato dello Scalo, che sappia valorizzare il centro storico, anche con iniziative e con una più efficace promozione turistica. Ci sarà da recuperare questo tempo per non rischiare di diventare semplicemente la periferia di una cittadina più grande».