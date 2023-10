Si appresta a cominciare il campionato di Serie C per la nuova Axore, la squadra biancorossa allenata dal coach Matteo Cacchiarelli. Il gruppo si è ben espresso in queste prime uscite stagionali, con la qualificazione ottenuta in Coppa Marche grazie al secondo posto conquistato nel girone D. Sabato scorso è arrivata una sconfitta al tie break contro Appignano che valeva la testa della classifica ma che non ha messo in discussione il passaggio alla seconda fase del torneo.

«È un inizio positivo, soprattutto per quanto riguarda la voglia di allenarsi che ho visto nei ragazzi – dice coach Cacchiarelli – quando è così poi arrivano anche i risultati, che in Coppa Marche sono stati in linea con le nostre aspettative: ce la siamo giocata contro la squadra più forte, la Volley Aurora Appignano. Ci ha dato un assaggio di cosa ci aspetta in campionato, sarà un girone equilibrato, dovremo lottare in ogni partita. Questo gruppo è il risultato del lavoro intelligente di due società, la Pallavolo Macerata e la Volley Macerata, che hanno unito le risorse e gli sforzi con l’obiettivo di far crescere i ragazzi, dividendoli in varie categorie in modo da poterli valorizzare tutti al meglio. Ho a disposizione un gruppo giovane ed eterogeneo, con ragazzi alle prime esperienze in Serie C e altri con già dei campionati alle spalle; il principale obiettivo è la crescita tecnica dei giocatori, è quello che piace a me. Saranno fondamentali gli allenamenti settimanali, l’impegno in palestra, ci sono delle criticità sulle quali stiamo lavorando e i ragazzi devono imparare a non mollare mai un centimetro, come abbiamo visto nell’ultima gara di Coppa contro Appignano. Vogliamo vivere una bella stagione, giocare le partite che contano, quelle che ti lasciano qualcosa e far crescere ancora questi ragazzi».

La Axore esordirà in campionato venerdì alle 21 alla palestra Fratelli Cervi contro la Frezzotti Belvedere Ostrense. Questo il roster completo del team: Alessandro Carnevali (centrale), Matt Brayan Despaigne (opposto), Simone Falcetta (libero), Alessandro Gentili (palleggiatore), Francesco Gigli (schiacciatore), Edoardo Marconi (centrale), Riccardo Martusciello (palleggiatore), Michele Meschini (schiacciatore), Francis Owusu (centrale), Tommy Palombarini (libero), Alessandro Pesciaroli (centrale), Francesco Ricci (schiacciatore), Andre Sigona (opposto), Goran Vega (schiacciatore).