Questa mattina una delegazione della Volley Banca Macerata, composta dai giocatori Davide D’Amato, Francis Owusu, Gabriele Sanfilippo e Japoco Ravellino, accompagnati dal direttore generale Italo Vullo e dal dirigente Riccardo Lucherini, hanno incontrato bambini e bambine di tutti i plessi dell’istituto comprensivo Enrico Mestica.

L’iniziativa è nata dalla volontà di confermare lo stretto legame tra le scuole della città e la Pallavolo Macerata. Si sono quindi creati i presupposti per una collaborazione tra la società sportiva e l’istituto, confermato dalla dirigente scolastica Teresa Lapiccirella. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le scuole facenti parte della Mestica nelle attività della Pallavolo Macerata e al contempo, da parte della società biancorossa, supportarle in svariati progetti, con particolare attenzione per quelli dedicati a bambini e bambine con disabilità, che favoriscano lo svago e l’attività motoria per tutti. Durante l’incontro, gli alunni hanno potuto incontrare i campioni della squadra di Serie A3 e giocare con loro. Per l’occasione la Volley Banca Macerata ha quindi avuto il piacere di invitare alunni, famiglie, personale docente e personale Ata alla partita di esordio in campionato contro la Just British Bari, che si terrà domenica 15 alle 18 al Banca Macerata Forum.