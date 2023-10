Alla guida ubriachi o sotto l’effetto di droghe: in quattro nei guai. E’ il bilancio dell’attività messa in campo nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, con il coordinamento del Comando provinciale di Macerata. I militari hanno controllato tutto il territorio di competenza, che comprende 17 comuni, nell’arco del fine settimana con l’obiettivo di prevenire le “stragi del sabato sera”.

A Caldarola i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura due giovani per uso personale di stupefacenti; per il ragazzo alla guida è scattato anche il ritiro della patente. Una donna, dopo essere andata a sbattere contro un’auto in sosta, è risultata alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,2 g/l, cioè più del doppio del limite consentito: per lei denuncia, ritiro della patente e sequestro della vettura. Un ragazzo di 33 anni, residente da fuori regione ma impiegato in uno dei cantieri della ricostruzione, dopo un incidente in cui erano rimasti coinvolti altri veicoli, è stato sottoposto alle analisi ed è risultato positivo alla cocaina. Anche per lui denuncia e patente ritirata. Infine un 24enne residente in provincia è stato fermato all’Abbadia di Fiastra alla guida di un’auto ed è risultato positivo ai cannabinoidi: denuncia e patente ritirata. In totale sono state sei le contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, in particolare per mancanza di revisione, di copertura assicurativa e di cintura di sicurezza, oltre che per non essersi fermati di fronte all’alt della pattuglia.