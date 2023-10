Secondo pareggio consecutivo per la Sangiustese VP fermata sull’1-1 dal Monturano Campiglione. Entrambe nella prima frazione le due reti, che arrivavano in un botta e risposta prima del quarto d’ora.

Ancora tanti gli assenti nelle fila rossoblu (Tulli, Bianchi, Calcabrini, Salvatelli, Palmieri e Del Brutto), mister Bolzan schierava Orlietti nell’undici iniziale a formare la coppia centrale con Sopranzetti, mentre in avanti il tridente era composto da Shiba con Ouedraogo e Monachesi ai fianchi.

Privo di Bracalente, mister Cuccù rispondeva con un 4-2-3-1 con Rotondo terminale offensivo.

Buono il ritmo dei primi 45’ con la Sangiustese VP che all’ottavo minuto trovava subito la via del gol con la punizione magistrale di Ouedraogo. Purtroppo il vantaggio durava appena 3’: il tiro di Nacciarriti all’undicesimo superava Shiba per l’immediato pari ospite.

Diverse le occasioni su entrambi i fronti prima dell’intervallo con i portieri chiamati anche ad interventi difficili: Isidori con la complicità del palo diceva no a Monachesi alla mezz’ora, mentre nel finale di tempo l’estremo di casa chiudeva bene lo specchio su Rotondo.

Nel secondo tempo pronti via e Ouedraogo da ottima posizione non centrava il bersaglio. Al 24’ st l’episodio che avrebbe potuto cambiare il match: arrivava infatti il doppio giallo per Islami che lasciava il Monturano in dieci. I rossoblu provavano fino all’ultimo istante a scardinare il bunker di Loviso e compagni senza riuscire però a trovare lo spiraglio giusto.

Era comunque positivo l’ingresso di Lattanzi, Trillini, Tombolini e Minella, tutti e quattro gettati nella mischia nella ripresa e sempre nel vivo dell’azione negli ultimi 25’ minuti in cui la squadra di casa, forte della superiorità numerica, si riversava costantemente nella metà campo avversaria. Una buona notizia il ritorno in campo del bomber argentino, alla prima presenza ufficiale dopo l’infortunio alla mano occorso in precampionato.

Gli uomini di Cuccu con le unghie e con i denti riuscivano a sbarrare tutte le offensive locali, portando a casa un punto importante e l’ennesimo pareggio della stagione. Comprensibile invece il rammarico per Omiccioli e compagni che, specie con l’uomo in più, avrebbero forse meritato di vedere maggiormente premiati i propri sforzi.

Prossimo impegno in trasferta in casa della Jesina, oggi vittoriosa in casa del Tolentino.

SANGIUSTESE VP – MONTURANO CAMPIGLIONE 1-1

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Shiba K.; Marini (30’ st Lattanzi), Sopranzetti, Orlietti (21’ st Tombolini), Pigini; Sfasciabasti, Omiccioli, Proesmans (11’ st Trillini); Monachesi, Shiba H. (11’ st Minella), Oedraogo. A disposizione: Cingolani, Morresi, Ferrari, Sauchelli, Del Gobbo. All. Rubén Dario Bolzan.

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-2-3-1): Isidori; Paniconi, Frinconi (23’ st Alouan), Finucci, Petruzzelli; D’Amicis, Loviso; Tracanna (17’ st Bernacchini), Nacciarriti (25’ st De Carolis), Islami; Rotondo. A disposizione: Fall, Adami M., Antolini, Smerilli, Adami G., Ezzaitouni. All. Stefano Cuccù.

ARBITRO: Laura Mancini della sezione di Macerata.

ASSISTENTI: Riccardo Persichini e Giacomo Caporaletti della sezione di Macerata.

RETI: 8’ pt Ouedraogo, 11’ pt Nacciarriti.

NOTE: ospiti in divisa bianca, pantaloncini blu e calzettoni bianchi, portiere verde; locali in divisa rossoblu, pantaloncini rossi e calzettoni blu, portiere celeste; corner 5-2; espulso al 24’ st Islami per doppio giallo; recupero 0’ pt, 5’ st