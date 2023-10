Un amore nato sui banchi del liceo, il primo bacio in gita scolastica: Leonardo Massi Gentiloni Silverj e Alice Pucciarelli hanno pronunciato il fatidico si questa mattina, nella chiesa del Santissimo Crocifisso d’Ete di Mogliano. Leonardo, figlio di Francesco Massi, esponente politico di lungo corso e attuale segretario del Comune di Macerata, e fratello minore del presidente del Consiglio di Tolentino Alessandro. E’ responsabile dell’Adiconsum a Pesaro ed stato anche calciatore (ha giocato fino in Prima Categoria con la Settempeda). Alice è infermiera in diverse strutture sanitarie specializzate di Pesaro.

Per la coppia, entrambi 29enni di Tolentino, il matrimonio è la ciliegina sulla torta di una lunga storia d’amore iniziata da adolescenti; galeotta fu una gita scolastica in Sicilia. E da allora non si sono più lasciati. Dopo il matrimonio, celebrato da Don Ariel Veloz, i neo sposi hanno festeggiato con parenti e amici nel ristorante Villa Castellani, a Mogliano. Presente anche il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi.

La loro vita insieme proseguirà a Pesaro, dove entrambi lavorano. Ma prima il viaggio di nozze, Leo e e Alice trascorreranno la luna di miele in Patagonia.

(Fra. Mar.)