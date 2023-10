Macerata sotto choc per la morte di Camilla Di Pietro. Aveva solo 18 anni. Si è spenta questa mattina nella sua casa in centro, dove viveva con il padre Stefano, la mamma Giorgia, il fratello Tommaso e la sorella Agata. Studentessa del liceo classico “Giacomo Leopardi”, da cinque anni era affetta da una malattia che, nonostante le cure in diversi ospedali italiani specializzati, l’ha portata alla morte.

La sua famiglia è molto conosciuta a Macerata per le boutique di vendita abbigliamento uomo e donna in centro storico, avviate dal nonno Aldo. Il padre Stefano, oltre ad essere stato assessore comunale durante l’amministrazione di Giorgio Meschini, ha ricoperto l’incarico di segretario cittadino del Pd e ne è sempre stato un esponente di spicco. Hanno affrontato la malattia della giovane nel massimo riserbo e con grande dignità e oggi si sono chiusi nel dolore più profondo.

La notizia della morte di Camilla si è diffusa subito nel capoluogo, accolta dallo sconforto di una intera comunità. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10,30 nella chiesa di San Giovanni, in piazza Vittorio Veneto.

(in aggiornamento)