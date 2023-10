Ambienti didattici innovativi per le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia Grandi e Bezzi di Tolentino.

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dei nuovi ambienti di apprendimento per le scuole dell’infanzia Grandi e Bezzi. Grazie all’utilizzo dei fondi del Pon per la scuola è stato possibile realizzare ambienti didattici innovativi ed acquistare nuovi strumenti digitali utili a favorire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia.

La dirigente dell’IC Don Bosco, Simona Lombardelli, ha dato il benvenuto ai presenti spiegando l’importanza del momento per la comunità scolastica. Ha, quindi, ringraziato la ex preside ora in pensione, Pierina Spurio, che nel corso del precedente anno scolastico ha portato avanti il progetto rendendolo realizzabile. I ringraziamenti sono andati anche al sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e agli assessori Elena Lucaroni e Alessia Pupo, alla dirigente dell’Ufficio V dell’Ambito territoriale di Macerata Alessandra Belloni e al presidente del Consiglio d’istituto Claudio Cegna per la loro presenza e partecipazione.

Dopo il rituale taglio del nastro, ospiti, genitori e bambini hanno potuto effettuare un “tour” all’interno delle scuole dell’infanzia, osservare e sperimentare i nuovi ambienti e le nuove strumentazioni di cui la scuola si è dotata. Il tutto si è svolto in una gradevolissima atmosfera di festa grazie anche al lavoro di tutto il personale scolastico, docente e non, che si è prodigato per la riuscita dell’evento.