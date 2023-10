Un’odissea visiva delle proteste delle donne per i diritti civili e sociali degli ultimi cinque anni, attraverso gli scatti del fotoreporter Claudio Colotti. Sabato 7 settembre alle 17, nella Palazzina Liberty del Lido Cluana a Civitanova si apriranno le porte di un viaggio indimenticabile con la sua mostra “Maree, donne in rivolta”.

Una collezione di 75 scatti in bianco e nero che non è solo una testimonianza del fermento sociale di questi anni, ma anche un omaggio alla forza e alla determinazione delle donne che hanno scelto di alzare la voce e lottare per un mondo migliore. La profondità e il dettaglio di ogni fotografia raccontano storie, emozioni, sfide e vittorie.

Ad arricchire questa esperienza, l’artista argentina Natalia Volpe ha dato il suo tocco personale alla locandina dell’evento, integrando il potere evocativo delle foto di Colotti con il suo stile grafico inconfondibile.

«Ho sempre concepito la fotografia come una porta sul mondo e uno spazio d’incontro – dichiara Colotti – . Questi scatti sono pensati come compendio di tutti quei gesti, idee, simboli ed emozioni che hanno caratterizzato le tante battaglie sociali e civili sostenute dalle donne negli ultimi cinque anni nelle principali piazze d’Italia. Scatti che nessuna testata d’informazione ha mai voluto pubblicare».

La mostra è organizzata nell’ambito del festival Carta Canta, con il sostegno di Museo Magma e dell’Associazione Marche Best Way. Si potrà visitare fino al 19 ottobre, tutti i giorni, dalle 17 alle 20.