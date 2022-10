16 Ottobre 2022

ore 13:28

Scava tra le pieghe delle vite, ne raccoglie elementi e li rende in una foto. E' così che il fotoreporter maceratese Claudio Colotti raggiunge il suo obiettivo: «Faccio foto per dare voce a chi voce non ce l'ha, per raccontare anche la sofferenza degli ultimi». Tutto questo è particolarmente evidente in "MicroPolis, città di provincia al tempo del melting pot". Un progetto fotografico di lungo respiro, cento scatti fatti nel 2018 ma ancora molto attuali a testimoniare il mutamento del tessuto sociale di Civitanova. Scatti ancora molto attuali e che saranno ancora protagonisti all'Effeunofest a Jesi dal 21 ottobre al 6 novembre.