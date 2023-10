I maceratesi Juan Luca Sacchi e Marco Monaldi faranno parte della quaterna arbitrale designata per la partita in programma domani sera alle 20,45 allo stadio di via del Mare a Lecce dove è in calendario la sfida fra i salentini e il Sassuolo valida per l’ottava giornata di campionato.

Il maceratese Sacchi, originario di Appignano, sarà l’arbitro della partita, il figlio d’arte (papà Gilberto è presidente della sezione Aia di Macerata) è alla terza presenza nella massima serie quest’anno avendo già diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata e Roma-Empoli alla quarta. Monaldi, promosso alla C.A.N. tre mesi orsono, è al primo assaggio di Serie A: il fischietto di Porto Recanati sarà il quarto ufficiale della partita. Monaldi, che arriva da una dinastia di uomini di calcio che hanno dato lustro alla città rivierasca, quest’anno ha diretto la partita di Coppa Italia Frecciarossa tra Feralpisalò e Vicenza, quattro i gettoni in Serie B come primo arbitro in Parma-Feralpisalò, Cittadella-Venezia, Palermo-Cosenza e Brescia Ascoli.

Completano la squadra delle giacchette impegnate a Lecce gli assistenti Domenico Palermo di Bari e Francesca Di Monte di Chieti, al Var ci Sarà Lorenzo Maggioni, Avar Giacomo Paganessi. Il Lecce con 11 punti è la squadra rivelazione di questo avvio di campionato, il Sassuolo con 9 ha mandato al tappeto due big come Juventus ed Inter.

(An. Ce.)