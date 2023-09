Seconda presenza stagionale in Serie A per Juan Luca Sacchi. Il fischietto maceratese designato per Roma-Empoli posticipo della quarta giornata in programma domenica alle 20,45 allo stadio Olimpico. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Tolfo e Massara e il quarto uomo Colombo. Al Var, Mazzoleni e Miele. Complessivamente è la 42esima direzione in Serie A per l’arbitro, già direttore di gara in questa stagione nel match Frosinone-Atalanta.



