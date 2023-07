di Andrea Cesca

Marco Monaldi è un arbitro di Serie A. Da settimane si vociferava della possibile promozione nell’olimpo del calcio italiano della giacchetta nera di Porto Recanati iscritto alla sezione Aia di Macerata (leggi l’articolo). Voci corroborate dalle ottime prestazioni sui campi di Serie C dove Monaldi ha “fischiato” negli ultimi cinque anni, l’ultima allo stadio Adriatico in occasione della semifinale playoff tra il Pescara ed il Foggia.

La notizia della promozione di Marco Monaldi alla Can (arbitri di Serie A e B) è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Figc a Roma, in diretta streaming il papà Antonio, probabilmente il suo più grande sostenitore, ha appurato che i sogni talvolta possono diventare realtà. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, seduto fra Carlo Pacifici (presidente nazionale Aia) e Gianluca Rocchi (responsabile commissione arbitri nazionale Serie A e B), ha annunciato importanti novità nella prossima stagione a partire dalla messa in onda delle registrazioni vocali tra arbitri e sala Var sui casi più spinosi della settimana. Fiumi di parole sono stati scritti sui figli che Porto Recanati e la locale società sportiva hanno dato al calcio che conta, la famiglia Monaldi è stata fra le più prolifiche. Mancava un arbitro di alto profilo per chiudere il cerchio.

Marco Monaldi, 35 anni il prossimo mese, nato a Loreto ma portorecanatese doc, sposato con la giornalista mediaset Elena Tambini, padre di due bambine Aurora e Arianna, attualmente vive a Tolmezzo, in provincia di Como e con il papà Antonio gestisce un attività a Porto Recanati.

Per la prima volta nella sua storia la sezione Aia di Macerata presieduta da Gilberto Sacchi e intitolata a Cesare Jonni può vantare due arbitri nella massima serie, vale a dire Juan Luca Sacchi e Marco Monaldi. Prima di loro hanno arbitrato in Serie A Cesare Jonni, Maurizio Mattei, Giuseppe Conocchiari e Oberdan Pantana.

Insieme a Marco Monaldi sono stati promossi dalla Can C Giuseppe Collu (Cagliari), Paride Tremolada (Monza), Davide Di Marco (Ciampino) e Kevin Bonacina (Bergamo).