Con una cerimonia molto toccante e partecipata è stato intitolato un piazzale della nuova zona pace, ai Caduti di Kindu, (Eccidio di Kindu, località del Congo dove l’11 novembre 1961 avvenne l’uccisione di tredici aviatori dell’allora 46ª Aerobrigata, in missione di pace per conto dell’Onu). A scoprire la targa sono stati il generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante 1ª Regione Aerea e il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi.

La Giunta comunale, con apposita delibera, all’unanimità ha deciso di intitolare una piazza ai Caduti di Kindu, quale segno di riconoscimento del profondo e costante impegno profuso, a più livelli, dall’Aereonautica Militare, nell’anno del centenario della sua fondazione, ma che vuole essere anche un ulteriore momento di riconoscenza per l’aiuto offerto dai sanitari militari dell’Aereonautica durante la pandemia per la gestione dei malati della Asp Porcelli. Alla cerimonia, tra le tante autorità e rappresentanze dell’Aereonautica Militare anche il colonnello Giancarlo Filippo, comandante del centro di formazione Aviation English di Loreto.

Negli interventi che hanno aperto l’evento, il sindaco Sclavi, il generale Vestito e il colonnello Filippo, dopo aver ricordato le fasi salienti dell’Eccidio, hanno sottolineato che, oltre sessant’anni dopo, è molto importante ricordare il sacrificio di questi avieri morti in quella che possiamo considerare come una delle prime missioni di Pace. «Questi tredici eroi – è stato detto – portavano aiuti umanitari. Il loro è stato un martirio d’amore, fatto da coloro che hanno saputo vivere e offrire la loro vita per gli altri. Un vero e proprio atto di fede in nome della divisa che indossavano e della Patria. Questa intitolazione è un tributo a loro, ai loro familiari e all’Aereonautica italiana, nell’anno del suo centenario».

La cerimonia è proseguita con lo scoprimento della targa, l’esecuzione dell’inno nazionale, la deposizione della corona di alloro sulle note del “Piave”. Momento molto toccante quando il 1° luogotenente Luigi Felici ha letto i nomi dei Caduti che sono stati onorati con l’esecuzione del “Silenzio”. La manifestazione è proseguita in piazza della Libertà con il concerto della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea diretta dal Maestro 1° Lgt. Orch. Antonio Macciomei. Sono state eseguite musiche di Bizet, Rossini, Puccini, Verdi, Modugno, Piazzolla, Zero, Morricone. I musicisti hanno incantato il pubblico proponendo un repertorio che ha spaziato dall’opera lirica alle canzoni pop, alle colonne sonore di alcuni famosi cantanti e autori. Convinti e lunghi applausi e immancabile richiesta di un bis da parte del pubblico. La Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea è attualmente composta da personale in Servizio Permanente del Ruolo Sergenti e Volontari in ferma Prefissata provenienti dai Conservatori italiani.

Presenziare alle molteplici cerimonie di Forza Armata e alla presenza delle più alte cariche dello Stato ha, nel corso del tempo, dimostrato le sue peculiarità come Orchestra di Fiati esibendosi in numerose piazze e prestigiosi teatri italiani ed esteri. Al termine dell’esibizione della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea, il sindaco Mauro Sclavi, ha ringraziato Stefano Servili per aver promosso l’evento, ha consegnato una pergamena d’onore al Maestro 1° Lgt. Orch. Antonio Macciomei, direttore della Fanfara e alcune pubblicazioni sulla storia e l’arte di Tolentino al generale di squadra Aerea Francesco Vestito, comandante 1ª Regione Aerea e al colonnello Giancarlo Filippo comandante del Centro di Formazione Aviation English di Loreto.