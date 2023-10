Il risultato è lo stesso, 3-1, la città dove si è disputata la partita è sempre Macerata ma stavolta chi ha vestito i colori biancorossi ha sorriso a fine match. Sono le ragazze della Maceratese femminile, che hanno battuto le rivali dell’Ascoli calcio ieri allo stadio della Vittoria nella sfida valida per la Coppa Marche campionato Eccellenza Femminile Figc/Lnd, proprio mentre all’Helvia Recina si giocava il derby valido per l’altro campionato di Eccellenza, quello maschile, vinto dalla Civitanovese sulla Maceratese (leggi l’articolo). Per le ragazze guidate da Stefano De Stephanis e Clyde Torresi a segno due volte Maria Giustozzi e gol di Maria Salvucci.