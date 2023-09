di Monia Orazi

Pronto il progetto di fattibilità del ponte della strada di Rocca d’Aiello a Camerino, costerà 922mila euro rifarlo. Lo ha annunciato in consiglio comunale il sindaco Roberto Lucarelli durante le comunicazioni iniziali. A redigerlo è stato il Consorzio di bonifica delle Marche, è stato convalidato dalla conferenza dei servizi del 6 settembre scorso. «Il Consorzio di Bonifica ha dato come data di fine progettazione fine anno – ha detto Lucarelli – poi chiuderà l’appalto».

Si è parlato poi della strada franata tra Spindoli, Spindoli di Sotto e San Felice, dove si è aperta una voragine, chiusa da oltre sette mesi con i residenti costretti a fare diversi km in più per rientrare nelle proprie case. Nella zona sono in corso i lavori di costruzione della galleria Santa Barbara per la nuova strada Pedemontana Fabriano Muccia. Il tema è stato oggetto di un’interrogazione della consigliera di minoranza Roberta Fattoretti, che ha chiesto quali interventi la giunta intende effettuare per ripristinare la strada. A rispondere l’assessore Stefano Falcioni, che ha parlato di un recente incontro tra Dirpa, l’azienda che sta realizzando la Pedemontana, i tecnici comunali e i rappresentanti della popolazione locale. La strada sarà ripristinata il prossimo dicembre da Dirpa, in collaborazione con gli operai comunali, non appena sarà terminata la realizzazione della galleria, per motivi di sicurezza.

Approvati i piani attuativi delle frazioni Piegusciano e Calcina. Arnano è in fase di esame presso la struttura commissariale prima dell’approvazione finale, Nibbiano e Sant’Erasmo sono oggetto di approfondimento geologico i cui risultati saranno resi noti a breve, come ha spiegato Lucarelli rispondendo alle domande dei consiglieri Sandro Sborgia e Luca Marassi. Lucarelli ha precisato che saranno modificate le perimetrazioni del centro storico e di Vallicelle, visto che con le ordinanze speciali si sono rese necessarie delle modifiche, saranno portate in consiglio non appena la progettazione sarà pronta. A Vallicelle si può partire con i progetti di ricostruzione, come previsto dall’ordinanza speciale dello scorso luglio. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione nella discussione della variazione al bilancio di previsione per 128mila euro, di cui 60mila euro di contributo regionale per attrezzature per disabili ai giardini di San Paolo, con una serie di domande formulate dalla consigliera di minoranza Lucia Jajani. Per la variazione, 43mila sono applicazione dell’avanzo di amministrazione, in parte per 13mila euro contestati dall’Agenzia delle entrate per imposte di registro non versate nel 2017, per la macchina dei vigili, la sistemazione del giardino di San Paolo come ha illustrato il responsabile del servizio finanziario Giuliano Barboni, 35mila euro sono per finanziare le manifestazioni natalizie di quest’anno, come ha evidenziato rispondendo direttamente il sindaco Lucarelli, che ha spiegato che la spesa di 12mila euro quest’anno e 7mila l’anno prossimo servirà per pagare la pista di pattinaggio del 2021 che la Pro Loco aveva inserito nelle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune, all’epoca il sindaco era Sandro Sborgia. Per la maggioranza la precedente amministrazione non aveva impegnato i fondi necessari, lasciando scoperta la Pro Loco che si è vista di recente scrivere da un legale che rivendica la cifra, richiesta a cui l’attuale amministrazione darà seguito. Per la consigliera Jajani l’amministrazione non fornisce un’informazione corretta in merito ai cittadini. Proposta per lei una nota di biasimo dal presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici, per mancato rispetto del regolamento comunale.