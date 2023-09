Oggi un’altra figura storica dell’ospedale di Tolentino, il coordinatore del servizio Adi (l’assistenza domiciliare) Tonino Santarelli, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione dopo 42 anni di servizio.

Lo hanno festeggiato gli infermieri, i medici, gli autisti e i tecnici che inviano questo messaggio:

«Correva l’anno 1981 quando Tonino, finito il servizio militare, inizia a lavorare, dopo una breve parentesi all’ospedale di San Severino Marche, all’allora Pronto Soccorso di Tolentino. In quegli anni si posero le basi dell’Emergenza Territoriale 118 e Tonino contribuisce attivamente alla sua creazione. Nel 1987 conosce Cinzia, anche lei infermiera, si sposa dopo qualche anno. È infermiere preparato, dinamico gentile e sorridente. Dopo molti anni da infermiere, consegue il master in coordinamento all’Aquila e ricopre il ruolo di coordinatore del Pronto Soccorso e della Potes 118. Passano gli anni e nel 2014 ottiene il coordinamento del servizio Adi dell’ospedale di Tolentino. Uomo di molteplici interessi tra quali lo sport – come massaggiatore e preparatore sportivo – e il teatro amatoriale dove si diletta a recitare con le compagnie teatrali di Loro Piceno e di Camporotondo».