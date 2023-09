di Andrea Cesca

Il Montefano va avanti in Coppa Italia, la squadra allenata da Nico Mariani nei quarti di finale affronterà l’Osimana. Sul neutro di Appignano termina in parità la partita di ritorno con il Chiesanuova battuto per 2 a 0 nel match di andata.

I padroni di casa passano in vantaggio con Defendi che ribatte in rete un calcio di rigore respinto da Bentivogli, il pareggio viola sempre dal dischetto degli undici metri con Papa. Termina 1 a 1 con qualche recriminazione da parte del Chiesanuova. I quarti di finale della coppa per l’Eccellenza, sempre con gare di andata e ritorno, sono in calendario il 4 e il 18 ottobre. Si gioca in serale ad Appignano per l’indisponibilità del “Sandro Ultimi” dove devono essere ultimati i lavori di rifacimento dell’impianto. I due allenatori fanno turn over, dopo dieci minuti viene attivato l’impianto di illuminazione.

Il Montefano forte del successo per 2 a 0 nella gara di andata parte meglio ma dopo il quarto d’ora è il Chiesanuova a fare la partita. Al 17’ con Defendi parte sul filo del fuorigioco ma calcia malamente con il sinistro. Al secondo affondo il Chiesanuova passa, Defendi viene steso in area dal portiere Bentivogli e l’arbitro assegna il calcio di rigore, lo stesso numero 9 va sul dischetto, il portiere intuisce e manda la palla sul palo, sulla ribattuta Defendi fa centro, 1 a 0. La squadra di Mobili ci crede, alla mezzora Trabelsi va via sulla sinistra e mette a centro area dove irrompe Andrea Pasqui, palla alta. Due minuti dopo Chiesanuova ancora pericoloso in contropiede, Andrea Pasqui va giù in area dopo un contatto con Bentivogli in uscita, l’arbitro lascia correre. Al 34’ è la volta di Canavessio, girata di prima intenzione con il destro fuori di poco. Il primo tempo si chiude con il destro dal limite del più piccolo dei fratelli Pasqui, Lorenzo.

Il Chiesanuova inizia all’attacco anche il secondo tempo, Andrea Pasqui alza di poco la mira con il destro. Le speranze di qualificazione per la squadra allenata da Roberto Mobili svaniscono al 54’: Mongiello appena entrato manda gambe all’aria Latini in area, l’arbitro concede la massima punizione, Papa dagli undici metri spiazza il portiere e fa 1 a 1. La partita si innervosisce, viene allontanato un dirigente dalla panchina dei padroni di casa, Gioele Carnevali sventa un contropiede di Latini poi esce su Papa, Bentivogli salva su Giaconi. Al Chiesanuova servirebbero altri tre gol per passare il turno, impresa alquanto ardua.

Termina in parità, va avanti il Montefano. Domenica prossima nella terza giornata di campionato il Chiesanuova sarà impegnato al Polisportivo di Civitanova contro la Civitanovese, trasferta con la Sangiustese VP per il Montefano.

Il tabellino:

CHIESANUOVA (4-4-2): Carnevali Gioele 6,5; Corvaro 6, Canavessio 6 (16’ st Dutto ng), Monteneri 6, Giaconi 6; Pasqui Lorenzo 6, Bianchi 6 (16’ st Morettini ng), Rapaccini 6, Trabelsi 6; Defendi 7 (7’ st Mongiello 5,5), Pasqui Andrea 6,5 (7’ st Carnevali Filippo 6). A disp. Fatone, Iommi, Molinari, Crescenzi, Sbarbati. All. Mobili

MONTEFANO (4-4-2): Bentivogli 6; Calamita 6, Monaco 6, Postacchini 6, Marasca 6 (21’ st De Luca ng); Guzzini 6 (14’ st Bonacci ng), Di Matteo 6, Sindic 6 (16’ st Camilloni ng), Toro 6 (10’ st Alla ng); Papa 6,5, Latini 6,5 (37’ st Castignani ng). A disp. Monina, Cingolani, Morazzini, Stampella. All. Mariani

TERNA ARBITRALE: Alessandro Animento di Macerata (assistenti Murarasu di Ancona e Cerca di Jesi)

RETI: pt. 25’ Defendi (C); st. 9’ rig. Papa (M)

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Canavessio, Bianchi, Rapaccini, Bentivogli, Carnevali Filippo. Calci d’angolo 8 a 3 per il Chiesanuova. Recupero: 7’ (2’+5’).