Novità in ambito societario in casa Cbf Balducci Hr. Il club arancionero annuncia nella dirigenza di Lorenzo Mattei, marchigiano di Treia e di lunga esperienza nel mondo del volley per aver arbitrato fino alla scorsa stagione sportiva ai massimi livelli nei campionati di Serie A sia femminile sia maschile.

Appeso il fischietto al chiodo, Mattei inizia così una nuova avventura a livello dirigenziale con l’Helvia Recina Volley, dando man forte nelle attività della società maceratese. «Con questa decisione abbiamo aggiunto un valore immenso alla nostra dirigenza – commenta il presidente dell’Helvia Recina Volley Pietro Paolella – Mattei entra a far parte di questa famiglia, un grande piacere e privilegio. Personalmente l’ho visto crescere quando ero fiduciario della sezione di Macerata degli arbitri e da presidente di club non posso che ringraziarlo e congratularmi con lui per la scelta e per la mano che ci darà. Sicuramente sarà importante perché farà crescere questa Balducci».