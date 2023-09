di Laura Boccanera

Cade dalla finestra al secondo piano, volo di 9 metri per un uomo di Potenza Picena. Trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. E’ successo attorno a mezzogiorno, quando E. C. un uomo di 87 anni si trovava vicino alla finestra di un appartamento al terzo piano vicino al campo sportivo Felice Orselli di Potenza Picena. Per cause in corso di accertamento l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre faceva dei lavori e sarebbe caduto tra l’abitazione e un silos.

Un volo di circa 9 metri. L’uomo ha riportato diversi traumi. I primi ad arrivare sul posto il 118 con la croce Gialla di Recanati. I sanitari, vista la natura dei traumi, hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’uomo è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. L’eliambulanza è atterrata nel vicino campo sportivo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.