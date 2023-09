Prosegue la rassegna “Lezioni di mare”, giunta al terzo appuntamento. Sabato 9 settembre alle 18 si svolgerà l’incontro organizzato dall’associazione “Cibo e benessere” con in patrocinio del comune di Civitanova e la collaborazione de Il Madiere, Marinai d’Italia e il supporto del centro studi civitanovesi. Nei precedenti appuntamenti si sono ascoltate le voci di chi vive il mare, della loro passione, della loro vita, mentre sabato si entra in un ambito letterario-leggendario, alla scoperta delle pagine più celebri dedicate al mare e di alcune leggende civitanovesi con aneddoti curiosi e divertenti.

Alvise Manni, presidente del centro studi civitanovesi, racconterà infatti storie marinare: dal santo Patrono che ha il nome del mare, San Marone, al gran guasto del porto e della marina, dalla piccante disavventura coniugale di un pescatore con un granchio, alle scorribande piratesche, dalla fortezza di piazza Scalo ai naufragi nelle tempeste. Stelio W. Venceslai, da narratore provetto, illustrerà come l’ispirazione che nasce dal mare dà vita a racconti e poesie, diventando narrazioni di grande effetto per il lettore. Infine Mauro Garbuglia, Presidente dell’associazione Editori marchigiani, presenterà una serie di capolavori, come invito alla lettura, per comprendere la loro influenza nella narrativa moderna e nella vita di ciascuno. Moderatrice dell’incontro: Veronica Petrelli. Durante l’evento sarà visitabile la mostra del fotografo-pescatore Mario Barboni. Ingresso libero