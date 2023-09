Fa tappa a Gualdo il festival “Marchestorie”. Sabato alle 21,30 al Teatro Nuovo saliranno sul palco Massimiliano Ossini in veste di conduttore e come ospite d’onore Iginio Straffi, il papà delle Winx e fondatore della Rainbow, che di Gualdo è originario nonché cittadino onorario.

La serata evento, dal titolo “Gualdo che spettacolo! I sogni che diventano realtà”, sarà dedicata ai sogni suggeriti dai meravigliosi paesaggi e scorci che Gualdo da sempre regala e all’importanza delle proprie radici, la terra che ci ha visto nascere e alla quale torniamo ogni volta per sentire la nostra essenza più autentica e profonda e dove prendere linfa, per sognare ancora.

L’evento, realizzato dal Comune con il contributo di Regione Marche, si è reso possibile grazie al coinvolgimento di Sante Paolacci per i testi e la messa in scena, Samuele Giacomozzi per le musiche originali, Irene Profeta per le illustrazioni, Paolo Fineschi assistente di produzione, direzione amministrativa Tiziana Lo Cascio e produzione esecutiva a cura di Vincenzo Fazio e Arturo Morano per Art Show. Partner dell’evento Capponi Editore e L’Infinito a tavola.