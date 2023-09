Da venerdì a domenica a Santa Maria in Piana arriva il ‘Piacere della carne’. Il festival della carne bovina di razza marchigiana, organizzato dal Comitato festeggiamenti Nuova Santa Maria in Piana di Treia, è arrivato alla 12esima edizione.

Si partirà venerdì con l’apertura dello stand-gastronomico alle 9.30 per poi proseguire con ” Color Piana Party” un esplosione di colori animato dal gruppo ” Family show banda” e da un ospite d’eccezione come “Ladrone00″, che presenterà il suo nuovo singolo” Lady”. Il pubblico verrà guidato con dei countdown, al termine dei quali verranno lanciate in aria le polveri colorate, andando a dipingere l’atmosfera in un arcobaleno d’allegria. L’evento ha un target molto ampio, possono partecipare famiglie, giovani e adulti che vogliono passare un venerdì sera all’insegna della musica e del divertimento. Le polveri colorate sono fatte da farina di mais, lavabili e non tossiche.

Sabato l’apertura dello stand gastronomico sempre alle 19,30, per poi ballare e cantare tutti i brani di Vasco Rossi con la tribute band “Vizi e virtù”. Domenica ricca giornata: si parte la mattina con raduno di moto, esposizione dei trattori d’epoca, mercatini hobbistici, giochi per bambini e dalle 16.30 ci sarà un grande spettacolo ed esibizione della scuola di ballo “Studio dance academy”. La serata sarà allietata dalla band ” Stefano&Stefano” con un concerto di liscio. Apertura dello stand gastronomico sia a pranzo che a cena.