di Antonio Bomba (foto/video Giusy Marinelli)

Ed è Tiromancino alla Nuova Festa del Mare. Un successo andato oltre le più rosee aspettative del Comune stesso. Sono infatti 10mila, stando alle prime informazione che trapelano, ad essere corsi a sentire l’esibizione della band anche se, nel solito balletto dei numeri che avviene in queste occasioni e che non é imputabile a nessuna delle parti, alla Questura ne risultano ad una prima stima 7mila.

La tanto attesa esibizione del gruppo è al momento in corso.

Il leader Federico Zampaglione e i suoi hanno iniziato a intrattenere le migliaia di fan giunti da tutta la Regione, ma a quanto sembra anche da fuori, e che si sono riversati tra la Pineta e le zone attigue per ascoltare la loro band del cuore: verso la Pineta, lungo buona parte del Viale, nella zona che conduce all’ex ristorante Passetto. Ed i 5mila e passa spettatori che il Comune si aspettava, come detto, sono addirittura raddoppiati stando alle loro prime stime. Ed è davvero suggestivo l’ambiente venutosi a creare tra Passetto, luci giallo-rosse come i colori dell’amata Roma (Zampaglione è grande tifoso) ma che sono anche i colori del Comune di Ancona eil calore dei fan, con il palco posto a pochi metri dal Monumento ai Caduti (alla sua destra se lo si osserva venendo su dal Viale) ma reso prudenzialmente off limits a tutto e tutti onde evitare danneggiamenti di sorta.

Ad essere suonati sono, uno dopo l’altro, gli ultimi brani alternati ai grandi classici che hanno segnato il successo della band romana la quale in oltre 30 anni di carriera è stata in grado di emozionare almeno 2 generazioni se non addirittura 3.

Con loro è presente anche la new entry Enula, uscita dal mondo di ‘Amici’, per accompagnare quelli di ‘La descrizione di un attimo’ che questa sera effettuano la loro unica data estiva nel centro Italia e per giunta gratis. Per la precisione Enula ha aperto la serata.

Poi è iniziato l’atteso concerto della band italiana e tutto quanto ha lasciato spazio ad una sana gioia e alle emozioni.

Prima dell’esibizione dei Tiromancino sul palco è intervenuto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti il quale dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti ha ricordato come da oggi inizia un nuovo nuovo corso: quello voluto da lui e dalla sua attuale Giunta per Ancona.