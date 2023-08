Compie 25 anni la rassegna “Caro teatro” che dal 1 ottobre al 5 novembre 2023 impreziosirà come sempre il palcoscenico del teatro Annibal Caro di Civitanova con sei spettacoli. Oggi è stata presentata la 25esima edizione della rassegna (promossa dall’associazione Piccola Ribalta, con il patrocinio di Comune e Azienda Teatri) nel ricordo di Luigi Ciucci.

«Venticinque anni di Caro Teatro sono molti – ha esordito il presidente della Piccola Ribalta, Antonio Sterpi – ma non posso non fare i conti con il mio cuore, e con la vicinanza con Luigi Ciucci con il quale ho condiviso 40 anni di teatro. La mancanza di Luigi è importante. Tra i pensieri è comunque prevalsa subito la voglia di fare teatro, e proporre teatro di qualità e di livello. Quest’anno sono arrivate tante domande per partecipare all’edizione 2023 e abbiamo selezionato i titoli tra 44 lavori con un cartellone diversificato, che partirà da un musical per terminare con una tragedia greca. Non solo, perché per impreziosire i 25 anni della rassegna, era venuta l’idea assieme a Luigi di lanciare una mostra d’arte. Per questo la collaborazione con il Magma».

La mostra si terrà all’auditorium Sant’Agostino, vedrà l’esposizione di diverse opere grafiche che verranno date al Magma per l’occasione, e resterà aperta nel periodo di Caro Teatro. In programma anche un convegno sullo stato dell’arte del teatro amatoriale, curato da Pierfrancesco Giannangeli e previsto la mattina del 5 novembre all’Annibal Caro.

«Teniamo molto a questa manifestazione che è arrivata ad un traguardo importante – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica -. Caro Teatro è stata portata avanti dall’amico Luigi Ciucci, che ha fatto molto per la città e anche oggi rappresenta tanto per tutta la comunità. Caro Teatro, inoltre, apre la stagione autunnale ed è un’iniziativa che si colloca sul teatro storico di Civitanova e diversifica l’offerta, con rappresentazioni di domenica pomeriggio». L’assessore al Turismo Manola Gironacci, ha sottolineato la storicità della rassegna, apprezzandone «la partecipazione di compagnie provenienti da più parti d’Italia” e il suo potere di rappresentare anche un’occasione turistica. La presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, assieme ad Agnese Biritognolo (consigliere), ha quindi rimarcato la collaborazione stretta dell’azienda per una manifestazione “che concentra in poco più di un mese tante attività di valore».

Alla conferenza stampa erano inoltre presenti, tra gli altri, Daniele Rossi (vice presidente Atac), Enrico Lattanzi (direttore del Magma) e Michela Gattafoni e Rita Trobbiani (Piccola Ribalta).

IL PROGRAMMA – Gli spettacoli si svolgeranno tutti di domenica alle 17.30- Il via sarà il primo ottobre con l’Associazione culturale Stella Aps di Porto Potenza con Revolution. L’8 ottobre l’associazione Teatro Imperia di Verona porterà sul palco Molto Piacere di Laura Murari. Il 15 ottobre la compagnia teatrale Note di Teatro di Gualdo Tadino presenterà lo spettacolo Copenhagen di Michael Frayn. Si prosegue il 22 ottobre con la compagnia teatro Estragone di San Vito al Tagliamento (Pn) con Nei panni di Cyrano di Nicholas Deyort. Il 29 ottobre l’associazione Liberamente di Cesana (Fc) porterà sul palco Rumori fuori scena di Michael Frayn. Il 5 novembre la chiusura sarà affidata all’associazione culturale Piccola Ribalta con I persiani di Eschilo per la regia di Antonio Sterpi.

Quanto alla biglietteria, sarà aperta da domani (1 settembre) con abbonamenti a 45 euro, biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro e loggione e bimbi sotto i 12 anni 8 euro. Info abbonamenti e prenotazioni: [email protected] – 338.1972320.