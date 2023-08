In bici sulla superstrada (Video)

Una pedalata poco dopo l’alba. Il problema è che non è una di quelle rilassanti sul lungomare, con il sole che si specchia sull’acqua e annuncia il nuovo giorno, o più impegnative in montagna dove fa capolino e pian piano si staglia maestoso, ma bensì in superstrada. E’ stato immortalato da un automobilista il giovane che, in sella alla bici e borsa a tracolla, ha percorso il tratto da Montecosaro a Civitanova zona industriale, direzione mare, incurante del fatto che la due ruote non si può circolare sulla strada di collegamento rapido. Non risultano interventi delle forze dell’ordine.