Torna la musica al Varco sul Mare con Swing&smile, per una serata dal sapore anni ’50. Sabato 2 settembre, dalle 21,30, nella palazzina sud del Lido Cluana, si svolgerà l’evento di chiusura degli spettacoli di musica all’aperto organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Civitanova nell’ambito del cartellone estivo “Civitanova Unisce”, che si è aperto nel mese di giugno.

Sulle allegre note dello Swing, interpretate dal vivo da una band e proposte da un dj, ci sarà anche la possibilità di mettere in pratica i passi di ballo appresi durante lo stage, immergendosi nelle suggestive atmosfere retrò.

L’organizzazione dell’evento è curata da Simone Cintio, presidente della Asd Swing Dance Family, associazione che dal 2017 promuove la diffusione delle danze Swing sul territorio marchigiano, favorendo l’aggregazione tra le persone per mezzo della musica e del ballo.

«Chiudiamo con una serata anni ’50 di social dance al Varco sul Mare la prima parte della stagione di eventi all’aperto organizzati dall’amministrazione comunale per l’estate 2023 – ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci. Il format itinerante “Swing & Smile” è stato molto apprezzato, per l’allegria e la spensieratezza che evoca questa musica». Ingresso libero