Intervento “in quota” nel centro storico di Macerata: rimossa una grondaia. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Padre Matteo Ricci per occuparsi della rimozione di una grondaia da una palazzina. L’intervento è stato necessario per via del vento. Per raggiungere la grondaia i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala con il cestello che è salito per diversi metri. Sempre per via del vento i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi comuni della provincia: a partire dal capoluogo, un paio i rami caduti sulle strade, poi Apiro, Cingoli, e all’Abbadia di Fiastra.