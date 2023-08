Un intervento insufficiente sotto il profilo funzionale e ancor meno sotto quello estetico. Le piogge dei mesi scorsi hanno ampliato di molto il fronte della frana all’incrocio tra la provinciale Pollenza-Passo di Treia e la stradina interna che collega con il Parco Hotel, sulla quale il Comune era intervenuto già tempo fa. E la situazione ha messo in allerta i residenti della zona, specie in vista del possibile peggioramento atmosferico previsto per i prossimi giorni.

«Ho inviato due email per segnalare la situazione: una il 23 maggio all’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Pollenza, quindi una pec il 7 luglio diretta anche al sindaco e al segretario comunale, ma entrambe prive di riscontro – fa sapere un residente – i lavori a suo tempo effettuati dal Comune sono funzionalmente inadeguati ed esteticamente indecorosi e la situazione si è aggravata con le intemperie della primavera scorsa. Ne è derivata una più seria instabilità del costone, potenzialmente pericolosa per persone e cose, che incombe con rilascio di detriti sul ciglio della Provinciale 124, percorsa da un intenso traffico anche di automezzi pesanti. Nulla nel frattempo è stato fatto dal Comune, che non ha ritenuto il fatto meritevole neppure di riscontro. Io stesso ho dovuto provvedere a sgombrare la stradina di accesso alla mia residenza da fango e detriti che ostruivano il passaggio. Aggiungo che detta stradina comunale prosegue verso Rotelli deviando per il Parco Hotel ed è quotidianamente molto frequentata, in special modo da pesanti mezzi agricoli. La situazione è potenzialmente pericolosa, auspico un intervento da parte del Comune».