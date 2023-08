Aveva cercato di introdursi all’interno di una casa dichiarata inagibile a seguito del sisma e in fase di ristrutturazione. I carabinieri della radiomobile di Tolentino, su segnalazione di un cittadino, hanno fermato un uomo che era stato visto entrare all’interno dell’abitazione. Vistosi scoperto, infatti, lo stesso ha tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter, ma è stato intercettato dai militari inviati sul posto dalla centrale operativa di Tolentino.

I carabinieri, impiegati in centro a Tolentino proprio per prevenire reati contro il patrimonio con particolare attenzione agli immobili inagibili causa sisma, hanno proceduto alla perquisizione del soggetto, trovato in possesso di un grimaldello e di un cilindro pneumatico utilizzato per lo scasso delle serrature. Nei pressi dell’abitazione segnalata i carabinieri hanno trovato poi materiale ferroso, grondaie e rame smontati e accantonati poco prima dall’indagato che, da quanto emerso, era stato visto da un testimone anche sul tetto dell’edificio.

Nei giorni scorsi, poi, i militari hanno denunciato un 52enne, residente in zona, per possesso di strumenti idonei allo scasso e tentato furto in abitazione.