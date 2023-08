Auditorium Scarfiotti ed ex Istituto di Avviamento: conferma ufficiale dei finanziamenti chiesti dal Comune di Potenza Picena relativi alla ristrutturazione e al miglioramento sismico dei beni comunali. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale.

«Si tratta di un milione e 890 mila euro – fa sapere – che vanno a finanziare i progetti per i lavori all’Auditorium “Ferdinando Scarfiotti” nella ex chiesa di Sant’Agostino (490 mila euro) e per l’ex Istituto di Avviamento Professionale, che si affaccia lungo Corso Vittorio Emanuele (1 milione e 400 mila euro)».

«Due nuovi progetti che ampliano il già consistente pacchetto di interventi post sisma sul nostro territorio – ha sottolineato l’assessora Luisa Isidori – infatti, è a buon punto la progettazione della nuova scuola media di Porto Potenza Picena, che necessita di essere demolita e ricostruita, per la quale sono già stati fatti gli incontri con il personale didattico e con il Consiglio di Istituto. A Potenza Picena stanno procedendo le progettazioni dell’ex Convento di Sant’Agostino, attuale sede dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Palazzetto del Podestà e dell’asilo nido». In questi giorni sono state avviate le procedure per effettuare gli affidamenti dei servizi tecnici inerenti la progettazione anche per gli ultimi due recentissimi finanziamenti, ovvero ex Avviamento ed Auditorium, al fine di rispettare le scadenze stabilite dalla struttura Commissariale per la ricostruzione post sisma.