Spaccio, fatti prescritti e tutti prosciolti in corte d’appello. La sentenza è stata comunicata oggi ai quattro imputati già prosciolti in primo grado da diversi capi di imputazione e condannati per il solo spaccio di droga. Ad eccezione di uno di loro, Silvestri, che era stato condannato anche per furto di un bancomat.

La Corte d’appello, riconoscendo l’ipotesi lieve del reato, ha dichiarato la prescrizione. Gli imputati Domenico Cicciù, 33 anni, e Cataldo Cicciù, 38, residenti a Potenza Picena, erano stati condannati al tribunale di Macerata per spaccio di 70 grammi di cocaina nel 2014. Per tutti e due fatti prescritti e i giudici hanno dichiarato il non doversi procedere. Stesso discorso per Eduard Xhafa, 40, albanese, residente a Treia, all’epoca dei fatti calciatore del Potenza Picena, al quale venivano contestati vari episodi di spaccio di cocaina tra il 2013 e il 2014 (in primo grado era stato condannato a 10 mesi).

Fatti prescritti anche per Riccardo Silvestri, 29 anni, di Tolentino, che era stato condannato in primo grado a 2 anni e tre mesi per spaccio di cocaina e marijuana tra l’agosto del 2013 e il maggio del 2014 a Tolentino, Civitanova e Porto Potenza. Era inoltre stato condannato a 1 anno e due mesi per furto di una tessera Postamat. In questo caso per improcedibilità in seguito alla remissione della querela (Silvestri ha risarcito le parti offese). Decisivo, per arrivare alla prescrizione, il riconoscimento dell’ipotesi lieve del reato di spaccio. Il giovane è assistito dall’avvocato Alessandro Marcolini. Gli altri imputati sono difesi dagli avvocati Simone Santoro (per i due fratelli Cicciù) e Vando Scheggia (per Xhafa).