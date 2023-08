Il cane antidroga segnala un 22enne sul lungomare Piermanni, aveva addosso 20 grammi di hashish. Nell’abitazione rinvenuti altri trenta grammi della stessa sostanza e tre etti di marijuana: il giovane è stato denunciato. Controlli della Guardia di finanza durante le notti della movida a Civitanova. I militari hanno prima fermato due ragazzi, appena 18enni, entrambi residenti a San Severino, insistentemente segnalati dal cane antidroga e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Lo stupefacente, per un totale di 4,4 grammi, è stato sequestrato e i due sono stati segnalati come assuntori alla prefettura.

Le operazioni sono poi proseguite, sempre nei pressi del lungomare Piermanni. E’ lì che i militari hanno controllato un22enne residente a Sant’Elpidio a Mare, anch’egli segnalato dal cane antidroga, trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine e così i finanzieri si sono recati nella sua abitazione: all’interno della soffitta hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana e circa trenta di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il ragazzo è stato denunciato.