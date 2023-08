Si terrà sabato 26 agosto, alle 21,30 al Varco sul Mare, la finale regionale di Miss Marche 2023, l’evento più importante di tutta la stagione estiva del concorso nazionale di Miss Italia, giunto alla sua 84esima edizione. Madrina della serata sarà la showgirl Valeria Marini.

In passerella circa 20 ragazze che si alterneranno in più uscite con vari abiti e body istituzionale. Saranno selezionate da una giuria formata da imprenditori, commercianti ed esperti del settore, non solo per la loro bellezza ed eleganza ma anche per i propri talenti. Lo spettacolo, infatti, sarà arricchito da alcune performance di musica e balli, ma anche da esibizioni delle stesse miss in gara.

La serata, organizzata dall’Agenzia Pai di San Benedetto in collaborazione con il Comune/Azienda Teatri Civitanova, sarà condotta dallo storico presentatore del concorso Marco Zingaretti insieme a Glelany Cavalcante, Miss Marche 2022. Ingresso libero