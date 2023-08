Frontale fra due auto in via Pertini a Tolentino, tre persone coinvolte di cui due portate al pronto soccorso per accertamenti. E’ successo intorno alle 13,10 proprio nei pressi della rotonda di fronte alla Poltrona Frau.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che si occupano dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, si sono scontrate una Fiat Punto che viaggiava verso il centro di Tolentino, guidata da un uomo e con all’interno una donna, e una Volkswagen Caddy con al volante un uomo, che procedeva in direzione opposta. Un impatto violento, immediati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della zona dell’incidente, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso di Macerata gli occupanti della Fiat Punto, mentre il conducente del Caddy non ha riportato gravi conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

(Fra. Mar.)