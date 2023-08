di Francesca Marsili

Un messaggio sulla chat degli ex colleghi: hanno saputo così che Alberto Piantoni, 61 anni, se n’era andato, stanotte, stroncato da un malore. Storico ed elegante (sempre in giacca e cravatta) caporeparto del banco gastronomia dell’ipermercato nel centro commerciale La Rancia di Tolentino, era originario della frazione di Cesolo di San Severino, dove viveva. Il dolore della figlia Francesca: «Era una persona d’oro faceva del bene a tutti, non si tirava mai indietro. Sabato siamo andati tutti insieme a vedere i fuochi, a Civitanova, non l’avevamo mai fatto. Poi stanotte ha avuto un malore improvviso».

Francesca ricorda il papà soprattutto per la sua passione: «Amava la musica sin da quando era adolescente. Da tantissimi anni faceva lo speaker alla radio. Intervistava cantanti e gruppi con l’obiettivo di farli conoscere, a volte li faceva esibire, altre passava loro pezzi per metterli in evidenza. In radio si faceva riconoscere come “Alberto da Cesolo”, ci teneva al fatto che era stato il primo abitante del territorio di San Severino a fare lo speaker in un’emittente radiofonica. Nel suo lavoro al reparto gastronomia ci teneva tanto all’aspetto, andava sempre elegante, in giacca e cravatta, i jeans li indossava solo in casa con noi».

A dare la notizia della prematura scomparsa è stata la moglie Katja, con un messaggio nel gruppo Whatsapp degli ex dipendenti dell’ipermercato di Piediripa. «Ci siamo incontrati a messa a Cesolo il giorno di Ferragosto – racconta una dipendente del punto di Tolentino anche sua vicina di casa -. Eravamo colleghi, la notizia ci lascia sgomenti. Alberto è stato un collega che ha contribuito enormemente alla crescita dell’ipermercato, una figura di spicco, un pilastro del centro commerciale». Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia di Alberto Piantoni. Le due figlie Patrizia e Francesca ci tengono a ringraziare tutti: «L’affetto che ci stanno dimostrando ci scalda il cuore – dicono -. Un affetto che mio padre si merita tutto, ha amato la sua famiglia oltre ogni cosa. Siamo certe che come a noi mancherà anche a chiunque lo ha conosciuto».

Dipendente del gruppo Auchan era stato per oltre un decennio caporeparto della gastronomia dell’allora Cityper Tolentino, sin dal 1995, anno di apertura del Centro commerciale La Rancia. Ha poi lavorato all’Ipersimply di Piediripa di Macerata, nel centro commerciale Valdichienti. A Macerata è rimasto 5 anni prima di tornare a Tolentino per poi trasferirsi al Conad di Loreto. Nel 2021 è andato in pensione.

Il funerale di Alberto Piantoni si svolgerà domani (23 agosto) alle 9,30, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, a San Severino.