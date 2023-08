di Francesca Marsili

Camion sfonda guardrail di un cavalcavia sulla superstrada e precipita in una scarpata: grave il conducente, un 58enne di Giulianova, che è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto a Tolentino intorno alle 14 di oggi. Il conducente di un camion frigorifero, che trasportava latticini, stava percorrendo la superstrada in direzione monti quando è avvenuto l’incidente, poco dopo l’uscita della zona industriale.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail a protezione di un cavalcavia per poi precipitare su di una scarpata, a lato del cavalcavia, qualche metro più in basso rispetto alla sede della superstrada. L’impatto è stato particolarmente violento, il conducente ha riportato diverse lesioni. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. E proprio i vigili del fuoco sono scesi nella scarpata per estrarre il ferito dall’abitacolo.

Il 118 ha poi prestato le prime cure sul posto e chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato poi trasportato con l’elicottero all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le condizioni del 58enne sono gravi. I vigili del fuoco si sono poi occupati della messa in sicurezza del cavalcavia. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi con uscita obbligatoria allo svincolo della zona industriale. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino sono intervenuti per occuparsi della sicurezza del traffico.

(Ultimo aggiornamento alle 16,15)