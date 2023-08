Riqualificazione energetica asilo nido “Il Cucciolo”, la giunta di Tolentino ha approvato il progetto esecutivo di 28.400 euro. Questa progettazione ha consentito al Comune di Tolentino di partecipare ai finanziamenti previsti con il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età, destinato a Comuni coordinatori degli Ambiti territoriali sociali della regione.

L’intervento, che prevede la sostituzione degli infissi al primo piano, con 20.938 euro dal fondo nazionale con 7.462 euro con fondi comunali. «Come assessore con delega alle Politiche sociali e istruzione – afferma Elena Lucaroni – mi preme sottolineare l’importanza che hanno avuto la riorganizzazione e l’ottimizzazione delle spese e della gestione dell’intero comparto per riuscire a realizzare questo tipo di intervento strutturale sull’asilo Il Cucciolo. Ringrazio il personale degli uffici comunali che si è prodigato affinché tutto fosse fatto nel miglior modo possibile e con tempistiche che permettessero il regolare svolgimento dell’attività educativa. In particolare il settore Lavori pubblici e Manutenzioni nelle persone di Katiuscia Faroni in qualità di responsabile e Rup e Federico Pieroni che ha redatto e curato il progetto, oltre a Pia Maria Branchesi responsabile Servizi sociali e scolastici. Un importante apporto alla buona riuscita del progetto è stato inoltre dato dai Comitati di gestione asili nido che nelle riunioni periodiche che si svolgono hanno manifestato le loro esigenze che come Amministrazione abbiamo accolto con spirito di collaborazione nel segno di una leale collaborazione per il bene comune della Città. Si tratta di un primo importante passo che ci permetterà di migliorare la situazione delle strutture comunali su cui è nostra ferma intenzione investire con ogni possibilità anche negli anni a venire».