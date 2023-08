Il quartiere di San Marone torna ad essere protagonista dei festeggiamenti per il santo patrono con la prima edizione di “San Marone in Festa”, evento organizzato per mercoledì 16 agosto, nell’omonima piazza, dall’assessorato al turismo di Civitanova.

La piazzetta che si affaccia proprio sul santuario che custodisce l’urna del santo patrono, si animerà a partire dalle 21,30, terminata la processione e dopo il rientro delle reliquie nella chiesa, con due spettacoli di musica live ad ingresso libero e stand gastronomici.

A salire sul palco saranno la civitanovese Federica Guardiani, cantautrice emergente classe 2001, che ha studiato canto con diverse vocal coach rinomate come Tania Montelpare, in arte Lighea, e Norma Benetti, vocal coach di Blanco e il gruppo musicale Loose Dogs. Per l’occasione, saranno declamate le poesie in vernacolo di Bruno Francinella: “Li penzieri mia… pensieri dettati dal mio cuore!”.

«La Festa di San Marone è sicuramente la ricorrenza più significativa per la nostra comunità – ha detto l’assessore al turismo Manola Gironacci-. Per questo l’amministrazione ha voluto arricchire il programma, partendo proprio dai luoghi dedicati al primo apostolo del Piceno. Sarà un’occasione di festa per il quartiere, per un pubblico di piccoli e grandi e per riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito attivamente affinché questo momento diventasse parte integrante e importante della festa del patrono».