Sta crescendo di ora in ora l’interesse per l’evento “Viva la Vida” che si svolgerà all’alba del 14 agosto dalle 5 del mattino a Civitanova in attesa dell’arrivo del sole presso la spiaggia dello stabilimento balneare Madeira. L’evento è organizzato dal consigliere comunale Gianluca Crocetti, presidente della commissione Cultura e patrocinato dal comune e Regione.

Alessandro Gattafoni, testimonial della lega italiana fibrosi cistica per lo sport, ha annunciato che vorrà essere assolutamente presente e arriverà in canoa per unirsi al pubblico del mare che sarà lì ad ascoltare il concerto del violinista Valentino Alessandrini, compositore e produttore marchigiano che eseguirà i brani accompagnato dalle danze di Giulia Alvear. Il progetto musicale “Violin Covers” di Alessandrini comprende i più grandi successi della musica arrangiati e suonati col violino. Si spazierà dalla musica classica e moderna fino alla musica di Ennio Morricone. Altra novità sarà la performance del tenore Augusto Celsi, che si è esibito in diversi paesi d’Europa e proporrà come preludio dell’alba musicale “Nessun dorma”. Altra sorpresa, sarà la cornice pittorica curata dall’artista Daria Castelli, che esporrà in spiaggia una mostra temporanea di opere “Le musiche del mare”; pennellate cromatiche che arricchiranno l’evento insieme alla mostra fotografica già programmata di Paolo D’Angelo dedicata ai ritratti di albe. Allo spuntare dell’alba, i ragazzi di “Citanò Ballemo” si esibiranno su musica dei dj Fausto Villa & Riccardo Gessato. «Questa iniziativa sta piacendo moltissimo – sottolinea il consigliere comunale Crocetti – in tantissimi mi stanno chiamando, anche da fuori regione, dicendomi che non vogliono perdersi uno spettacolo così poetico ed originale. Sarà incantevole ascoltare il violino e assistere ad esibizioni di danza e arti figurative nello stesso contesto marino. Diversi comuni sulla costa sono interessati a replicare l’iniziativa. Sono orgoglioso che Alessandro Gattafoni, insieme al Maestro Celsi e Daria Castelli abbiano voluto dare il loro contributo. Civitanova si prepara alla settimana clou della bella stagione e ad accogliere i tanti turisti che affolleranno il litorale per i fuochi. E quest’anno, la notte più lunga dell’estate inizierà all’alba al suon di violino».