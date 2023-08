“Ogni promessa è un debito”, così venerdì 11 agosto a Sant’Angelo in Pontano si correrà la 4a edizione di “Corriamo la Vita”. Per l’occasione la manifestazione è stata denominata “Ri- Corriamo la Vita” poiché l’evento del 10 giugno era stato annullato a causa di avverse condizioni climatiche. Gli organizzatori comunque non si sono dati per vinti e, come già anticipato, hanno voluto riorganizzare il tutto. L’evento avrà inizio alle 18 con la tradizionale marcialonga non competitiva di 8 Km su classico percorso collinare, chi vuole potrà scegliere la passeggiata lungo le vie del paese accompagnato da una sapiente guida e, per finire, ci sarà anche la possibilità di un’ escursione cicloturistica con un esperto accompagnatore.

Madrina dell’evento sarà Roberta Mirata, personal trainer e sport influencer, anche lei ha voluto di nuovo essere presente. Dalle 20 si potranno gustare i piatti della tradizione locale e si potrà ascoltare buona musica degli anni Ottanta. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto della solidarietà; l’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche-Azienda Ospedaliero- Universitaria delle Marche per la ricerca in campo oncologico. «Ricordiamo – scrivono gli organizzatori – che l’evento vuole dare nuova linfa all’idea promossa dalla giovane Anna-Lisa Graziosi, fondatrice dell’ente “Pro-Muovi-Amo-la vita Odv”, scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia».