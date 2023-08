Dopo l’apertura di lunedì, con l’Ottetto di Fiati dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, proseguono i Concerti nel Chiostro, organizzati dall’associazione musicale con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri. Nella splendida cornice del Chiostro di Sant’Agostino, nella città alta a Civitanova, i concerti si articoleranno anche quest’anno in tre appuntamenti di altissimo profilo artistico (inizio ore 21.30). Domani, mercoledì 9 agosto, sarà di scena Francesco Di Rosa con l’Ensemble Brancadoro.

Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale, Francesco Di Rosa ricopre attualmente il ruolo di 1° oboe nell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma e di professore di oboe al Conservatorio della Svizzera Italiana. Dal 1994 al 2008 è stato 1° oboe dell’orchestra del teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. In programma musiche da Bach a Mozart ed una incursione, a contrasto, nella contemporaneità con il linguaggio personalissimo delle creazioni di Astor Piazzolla.

Le conclusioni sono affidate, sabato 12 agosto, a Daria Parkhomenko, “una protagonista”, come l’ha definita la stampa internazionale dopo aver vinto il primo premio al prestigioso concorso pianistico internazionale G. Enescu a Bucarest, nel 2018.

Informazioni: Teatri di Civitanova, 0733 812936; Ufficio turistico del Comune di Civitanova Marche, 0733 822213. Prevendita: su Ciatotickets.com e in tutti i punti vendita del circuito; Alla biglietteria dei Teatri, aperta all’Ufficio Iat di piazza XX Settembre il giovedì (17.30/19.30), il sabato (10/12) e al teatro Annibal Caro il venerdì (17.30/19.30). Biglietteria in loco il giorno dell’evento a partire dalle 20.30. In caso di maltempo i concerti si terranno al teatro Annibal Caro.