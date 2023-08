Associazione nazionale carabinieri di Tolentino in lutto per la scomparsa di Olivio Cantori. Il socio e volontario, 74 anni, questa mattina, dopo una lunga malattia, è morto all’ospedale di Macerata.

«Cantori – si legge in una nota dell’associazione – dopo avere svolto un periodo di servizio nell’Arma dei Carabinieri, è entrato a far parte dell’Associazione nazionale dove si è contraddistinto quale elemento trainante per le attività di volontariato regionale. È stato tra i fondatori del gruppo di volontariato “Parco del Conero” dell’A.N.C. che fa parte del servizio nazionale di protezionale civile dove ha svolto molteplici e svariati servizi. Quando, poi, la malattia ha iniziato ad aggravarsi, ha voluto comunque proseguire nell’attività di volontariato in ambito più ristretto.

Trasferitosi a Tolentino, è stato ben presto notato per la sua affabilità durante lo svolgimento del servizio all’entrata e all’uscita degli studenti dalle scuole. Un cittadino esemplare: il suo contributo è stato un grande esempio di spiccato nonché innato istinto alla solidarietà, evidentemente insito nel suo formidabile modo d’essere. Per chi lo ha conosciuto rimarrà impresso il suo volto, sempre proteso al sorriso, e l’esempio di come, senza condizione, si riesce ad essere solidali».

Il funerale si svolgerà ad Osimo lunedì 7 agosto.