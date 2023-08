Il Mind Festival ha concluso la sua edizione 2023 con un successo travolgente, lasciando un segno indelebile nella storia del festival di Montecosaro. Con un boom di presenze, l’evento ha segnato il ritorno in grande stile della kermesse che mancava dal 2019. L’evento ha attirato nella nuova location del campo sportivo Mariotti visitatori da ogni angolo d’Italia, desiderosi di immergersi nell’atmosfera unica e coinvolgente del festival. Tra gli ospiti principali, il Mind ha presentato alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale.

Giovedi 27 luglio, la scena rap italiana è stata rappresentata dalla talentuosa e intensa esibizione di Rancore, le cui rime sono penetrate nei cuori dei presenti. Prima di lui il giovane ed acclamatissimo Giuse The Lizia di cui sentiremo presto parlare. Venerdi 28 è stata la volta de La Sad, una delle band emergenti più promettenti del panorama punk italiano, che ha stupito il pubblico con il loro sound fresco e originale, dimostrando il loro talento e la loro energia contagiosa. Serata chiusa in bellezza con il dj set di Cosmo, artista visionario capace di trasformare il palco in un tripudio di suoni e immagini. Sabato 29 invece una serata interamente dedicata alla musica elettronica con il leggendario dj tedesco Paul Van Dyk, nominato due volte miglior dj al mondo e candidato ai Grammy Awards, che ha trasportato il pubblico in un viaggio musicale emozionante con le sue selezioni di trance e progressive house, dimostrando ancora una volta perché è uno dei pionieri della scena dance mondiale. Domenica 30, per la serata conclusiva del festival si sono alternati sul palco il divertentissimo Ruggero de i Timidi, il civitanovese Still Charles, e la band pop Lo Stato Sociale, che con la sua musica coinvolgente ha fatto cantare e ballare il pubblico tra uno stage diving e l’altro.

Oltre alle straordinarie esibizioni degli artisti, il Mind Festival ha offerto anche un’ampia gamma di spettacoli, cibo, market, ed una fantastica area bimbi che hanno ricreato quella magica atmosfera che non si viveva a Montecosaro dal 2019, anno dell’ultima edizione del festival. Il Mind ha dimostrato ancora una volta che il potere della musica può superare le barriere culturali e unire persone di tutte le età.

Oltre all’impatto culturale e artistico, l’evento ha avuto un’influenza positiva sull’economia locale, portando un flusso significativo di visitatori sostenendo attività commerciali, alberghi e ristoranti della zona. L’evento ha anche contribuito a promuovere la regione come una destinazione culturale di prim’ordine, attirando l’attenzione di turisti e appassionati di musica da tutto il mondo. Concludendo questa straordinaria edizione, il Mind Festival ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli eventi musicali più importanti e amati della regione.

Il comitato organizzativo guarda al futuro con la determinazione di continuare a crescere e a sorprendere il pubblico con nuove idee e iniziative. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno creduto nel progetto: Korg, Algam Eko, Clinica Lab, Accoppiatura Samuel, Tempocasa Montecosaro Morrovalle, Hotel Horizon, Mariel Bags, Progetto Infissi, You Roberto F. Si ringrazia inoltre il Comune di Montecosaro ed il Consiglio regionale della Marche per il patrocinio.