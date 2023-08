Non a voce sola continua il suo viaggio itinerante nei luoghi più suggestivi delle Marche sempre all’insegna della poesia, filosofia, narrativa, musica e delle arti. Giunta alla sua quattordicesima edizione propone quest’anno un’indagine su “La trama dello sguardo”, fil rouge dell’intera rassegna. La storia dello sguardo attraverso i secoli è stata inevitabilmente maschile, legata al controllo ed al giudizio, la rassegna invece intende interrogarsi su un altro sguardo, quello femminile, dotato di una sua peculiare natura. Il decimo appuntamento sarà dedicato alla musica con un ospite d’eccezione, Cristiano Godano dei Marlene Kunz. Un incontro fra parole e note, uno sguardo sulla scena musicale italiana, sulle nuove generazioni e sul piacere di creare. L’evento si terrà nell’incantevole Teatro delle Logge di Montecosaro venerdì alle 21.15.

Uno spettacolo-concerto, un’intervista divertente e stimolante per Godano e per chi partecipa. L’anima dei Marlene Kuntz, vestita solo di voce e chitarra, ripercorre la propria carriera, le collaborazioni di un gruppo che ha scritto alcuni dei capitoli più importanti della storia del rock in Italia. Tra parole e musica, Cristiano Godano dona a chi lo ascolta un’intimità inedita, più vulnerabile.