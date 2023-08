Torna l’appuntamento con la musica e la solidarietà nel tradizionale concerto in favore della delegazione Ant di Civitanova. Un evento speciale, che si ripeterà quest’anno per la sua sedicesima edizione con un ospite di caratura internazionale: il tenore Fabio Armiliato. Il concerto è in programma venerdì 4 agosto 2023 alle ore 21.30 nell’incantevole cornice del Chiostro Sant’Agostino di Civitanova Alta.

Fabio Armiliato, cantante lirico e attore, è da oltre tre decenni uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale e acclamato dal pubblico grazie alla sua vocalità, al suo carisma interpretativo, all’impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità. Nato a Genova e diplomatosi al Conservatorio Niccolò Paganini, dopo aver partecipato nel 1980 al Laboratorio Lirico di Alessandria, nel 1984 debutta giovanissimo nel primo ruolo da protagonista, come Gabriele Adorno nel Simon Boccanegra di Verdi col Teatro Carlo Felice di Genova in trasferta.

Da quel momento ha iniziato una grande carriera che lo porta ad interpretare i ruoli primari nei teatri più prestigiosi del mondo: il Metropolitan Opera House di New York, il Teatro alla Scala di Milano, l’Opéra de Paris, l’Arena di Verona, il Teatro del Gran Liceu di Barcelona, l’NHK di Tokyo, l’Opera di San Francisco, il Teatro Real di Madrid, la ROH Covent Garden di Londra, la Bayerische Staatsoper e la Wiener Staatsoper, solo per citarne alcuni. Nel 2012 viene chiamato da Woody Allen a debuttare sul grande schermo, recitando da protagonista a fianco dello stesso regista nel film To Rome with Love. Premiato con moltissimi importanti premi alla carriera, nel 2018 è stato anche insignito dell’onorificenza di Corrispondente Diplomatico di Malta per meriti artistici e umanitari internazionali e della carica di Ambasciatore di Genova nel Mondo.

Armiliato verrà accompagnato al pianoforte da Davide Martelli: il titolo del concerto, Melodie senza tempo. Il concerto è promosso dalla delegazione Ant di Civitanova Marche e organizzato da Marche all’Opera con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. Biglietti (10 euro) online su Ciaotickets e in tutti i punti vendita del circuito. È possibile anche acquistare i biglietti nella sede dell’Ant di Civitanova (in via D’Annunzio, 72/74 – tel 0733.829606) o la sera del concerto dalle ore 20 all’ingresso del Chiostro di Sant’Agostino.