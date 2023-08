Un agosto bollente per Le Gall a Porto San Giorgio che si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione. Il 19 agosto Achille Lauro sarà ospite delladiscoteca marchigiana.

La movida di agosto riparte con musica house e techno, con la presenza del Cocoricò di Riccione, discoteca tra le numero uno in Italia, che con tutto il suo staff sarà presente nei tre mercoledì di agosto, in un connubio musicale che porta la discoteca riccionese per la prima volta nella riviera adriatica. Gli appuntamenti saranno in collaborazione con Giovanni Perna, Lorenzo Danno, Edoardo Ascani, gli chalet Rivazzurra e Settepuntonove, Better Sound e infine Gate.

Tra le guest star della prima serata Fatima Hajji, considerata la Debora De Luca spagnola, e Cirillo, storico dj del Cocoricò. Presenti, nelle serate, anche dj locali, come Ronny Valente e Omar Santoni.

Grande attesa anche, e soprattutto, per Achille Lauro. L’eclettico cantante sarà impegnato in sole quattro serate estive nelle discoteche italiane, tra cui ha scelto proprio Le Gall di Porto San Giorgio.

«Nonostante sia un’estate che sembra un po’ sottotono rispetto allo scorso anno, in cui il clima ha fatto negativamente la sua parte con piogge improvvise, penalizzando anche il nostro lavoro – dice Daniele Maria Angelini – io e tutto il mio staff con Mat Vox (il vocalist), Luca Moretti (dj), Splendorio (vocalist), Dj Luv ed altri, ci stiamo impegnando per dare una spinta all’estate sangiorgese e del fermano».

Le Gall vi aspetta al confine tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo, sul lungomare Antonio Gramsci (di fronte al grattacielo).

(Articolo promoredazionale)